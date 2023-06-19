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НовостиПроисшествия19 июня 2023 0:00

В Югре 19 июня 2023 года пройдет кратковременный дождь

Рассказываем, какая погода будет в Югре 19 июня 2023 года
Марина Прохорова
Погода в Югре на 19 июня

Погода в Югре на 19 июня

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 19 июня, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью +1...+6 градусов, днем +11...+16.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +4...+6 градусов, днем +14...+16.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре