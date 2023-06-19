В Югре 19 июня 2023 года пройдет кратковременный дождь

Погода в Югре на 19 июня Фото: Вера Зенина

В понедельник, 19 июня, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью +1...+6 градусов, днем +11...+16.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +4...+6 градусов, днем +14...+16.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: