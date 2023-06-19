Пожары в Югре: последние новости на 19 июня 2023 года Фото: Вера Зенина

Несмотря на прохладную погоду, в Югре продолжают бушевать лесные пожары. По данным регионального департамента недропользования и природных ресурсов, на утро 18 июня в округе зарегистрировано восемь возгораний общей площадью 529,62 гектара.

Так, шесть очагов возгорания обнаружены в Кондинском районе - 465,5 гектара. Еще два площадью 65,12 гектара - в Нефтеюганском районе (на данный момент один из них локализован - 1,12 гектара). Ландшафтные возгорания не зафиксированы.

В тушении участвуют 160 работников авиалесоохраны Югры и лесопожарных формирований, у них имеются все необходимое оборудование и техника.

За прошедшие сутки в регионе потушено два лесных пожара на площади три гектара.

Кстати, согласно прогнозу ЧС на 19 июня, подготовленным МЧС России по ХМАО-Югре, в округе прогнозируется 3-8 новых природных пожаров. Набольший риск возникновения огня присутствует в Советском, Кондинском, Ханты-Мансийском и Нефтеюганском районах.

Также напоминаем, что с 28 апреля в Югре действует особый противопожарный режим, а с 25 мая жителям запрещено посещение лесов, в том числе для охоты и рыбалки.