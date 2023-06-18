Фото: администрация Нижневартовска

Нижневартовск готовится к проведению молодежного фестиваля «Твои возможности», который пройдет 24 июня.

- Главные тезисы мероприятия - любить, творить и благодарить. Это ощущения молодых людей, которые понимают, что важно переводить идеи в действия, открываться для новых возможностей, достигать и строить то будущее, в котором они хотят жить, а главное - делать это вместе, - пояснили в городской администрации идею фестиваля.

Для гостей будут работать творческие лаборатории и тематические площадки, также они смогут познакомиться с деятельностью Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и принять участие в добровольческой акции #МыВместе.

Кроме того, запланировано проведение патриотических акций «Добрая почта» и «Письмо солдату», изготовление сухого душа, плетение сетей для бойцов СВО и прочее.

Главной площадкой фестиваля станет центральная сцена, на которой выступят местные музыканты и лауреаты «Студенческой весны». Завершит программу выступление резидентов арт-кластера «Таврида».