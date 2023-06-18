В Ханты-Мансийском районе стартовал целевой сбор для помощи мобилизованным

Фото: администрация Ханты-Мансийского района

В Ханты-Мансийском районе стартовал III целевой сбор «Мы вместе!», призванный помочь мобилизованным жителям муниципалитета.

До 31 июля желающие поддержать бойцов могут перевести любую сумму на специальный счет. Деньги пойдут на покупку оборудования для ночного наблюдения, теплоизоляционных одеял и маскировочных сетей.

Напоминаем, что техника, купленная в рамках предыдущего сбора, была доставлена бойцам полтора месяца назад.

- Специальное оборудование, амуниция и другие полезные в армейском быту вещи, приобретенные в рамках второго этапа сбора, были доставлены и переданы из рук в руки мобилизованным жителям нашего района в конце апреля, - прокомментировали в районной администрации.

Перевести средства можно тремя способами: через СПБ, QR-код и по реквизитам банка.