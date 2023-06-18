В Югре горят более 500 гектаров леса

Фото: департамент недропользования и природных ресурсов Югры

В Югре продолжают бушевать лесные пожары. Как сообщили в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов, на 18 июня в округе зарегистрировано восемь лесных пожаров общей площадью 529,62 гектара.

Так, шесть очагов возгорания обнаружены в Кондинском районе - 465,5 гектара. Еще два площадью 65,12 гектара - в Нефтеюганском районе (на данный момент один из них локализован - 1,12 гектара). Ландшафтные возгорания не зафиксированы.

В тушении участвуют 160 работников авиалесоохраны Югры и лесопожарных формирований, у них имеется все необходимое оборудование и техника.

Отметим, что авиапатрулирование югорских лесов осуществляется постоянно.

За прошедшие сутки в регионе потушено два лесных пожара на площади три гектара.