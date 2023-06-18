Фото: администрация Нижневартовска

После запуска асфальтобетонного завода в Нижневартовске приступили к полноценному ямочному ремонту дорог. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на работы заступили сразу две бригады.

- В первую очередь при выборе участков дорог для ямочного ремонта мы опираемся на обращения, поступающие от вартовчан. В этом году меняем подход к работе. По поручению главы города Дмитрия Кощенко, нашим сотрудникам поставлена задача оперативно производить ремонт тех участков, которые уже подготовлены, - рассказал директор МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» Владимир Хвостанцев.

Напоминаем, что в этом году капитальный ремонт пройдет на четырех участках городских автомагистралей.