Фото: администрация Покачей

В Покачах увеличилось количество пожаров. Об этом сообщили на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Так, с начала года в городе зарегистрировано 11 пожаров, что на 22,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В связи с этим собравшиеся представители власти обсудили меры по обеспечению пожарной безопасности и рассмотрели вопрос ликвидации безводных участков в Покачах. Кроме того, был поднят вопрос установки автономных пожарных извещателей в квартирах и домах многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее «Комсомольская правда - Югра» рассказывала о том, что житель Покачей погиб в пожаре у себя дома, а его жена и дочь остались без крова и всех вещей.