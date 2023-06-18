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НовостиОбщество18 июня 2023 5:56

В Покачах увеличилось количество пожаров

Предпринимаются меры для улучшения ситуации
Марина Прохорова
Фото: администрация Покачей

Фото: администрация Покачей

В Покачах увеличилось количество пожаров. Об этом сообщили на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Так, с начала года в городе зарегистрировано 11 пожаров, что на 22,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В связи с этим собравшиеся представители власти обсудили меры по обеспечению пожарной безопасности и рассмотрели вопрос ликвидации безводных участков в Покачах. Кроме того, был поднят вопрос установки автономных пожарных извещателей в квартирах и домах многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее «Комсомольская правда - Югра» рассказывала о том, что житель Покачей погиб в пожаре у себя дома, а его жена и дочь остались без крова и всех вещей.