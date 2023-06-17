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НовостиПроисшествия17 июня 2023 12:35

Глава СК РФ Бастрыкин поставил на контроль дело о неоказании помощи неизлечимо больной девушки в Мегионе

В возбуждении уголовного дела было отказано
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Глава СК РФ Бастрыкин поставил на контроль дело о неоказании помощи неизлечимо больной девушки в Мегионе

Глава СК РФ Бастрыкин поставил на контроль дело о неоказании помощи неизлечимо больной девушки в Мегионе

Фото: Татьяна Коркина

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о неоказании необходимой медицинской помощи 22-летней девушке, которая страдает неизлечимым заболеваний, в Мегионе. Как сообщили в Информационном центре СК России, у нее ухудшилось здоровье и прогрессирует болезнь (это подтвердили врачи из Москвы и Сургута), однако паллиативную терапию ей так и не предоставили.

Югорские следователи проводили процессуальную проверку, по результатам которой в возбуждении уголовного дела отказали.

Бастрыкин получил и.о. руководителя СК РФ по ХМАО-Югре Дмитрию Шерману доложить о результатах процессуальной проверки и причинах, послуживших основаниями принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Исполнение поручения – на контроле в центральном аппарате ведомства.