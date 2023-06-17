Пять лесных пожаров общей площадью больше 200 гектаров бушуют в Югре. Фото: Инфоцентр правительства Тюменской области

Пять лесных пожаров бушуют в Югре по состоянию на 17 июня. В Кондинском районе зафиксировано 3 пожара общей площадью 189 гектаров, в Нефтеюганском районе – 2 пожара на площади 19,7 гектаров, один из которых локализован на площади 2,7 гектаров. Как сообщили в правительстве Югры, ландшафтных возгораний не зафикситровано.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем возникновения пожара, сообщите на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00.