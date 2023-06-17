В Югре с начала года во время купания в запрещенных местах погибли восемь человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре с начала года зафиксировано 10 происшествий на воде, в результате чего 8 человек погибли. Об этом заявил начальник аварийно-спасательной службы МКУ г.Нижневартовска «Управление по делам ГОиЧС» Андрей Фокин. По его словам, среди жертв – подросток, который купался в запрещенном месте.

- Будьте внимательны, береги свою жизнь! Не будьте равнодушны, если вы стали свидетелями происшествия на водном объекте, незамедлительно звоните 112, - напомнил Андрей Фокин.

Он подчеркнул, что служба реализует несколько мероприятий по безопасности на водных объектах. Так, например, в выходные проходят межведомственные рейды. Каждый день спасатели патрулируют берега водоемов и обследуют места несанкционированного купания. Людям также вручают памятки о безопасном поведении во время отдыха.