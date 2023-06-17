Пожары в Югре: последние новости на 17 июня 2023 года Фото: Татьяна Коркина

В Югре несмотря на прохладную и дождливую погоду все еще горит лес. По последним данным в регионе проводятся работы по тушению 2 лесных пожаров на площади 50 га в Кондинском районе, один из которых локализован на площади 40 га. Ландшафтных пожаров в округе не зарегистрировано. Округ занимает 10 строчку в списке регионов по количеству и площади лесных пожаров.

Всего в ликвидации природных пожаров задействованы 24 работника. Восемь самолётов задействованы в патрулировании и три вертолёта - по вывозке людей с ликвидированных пожаров. Угроз населённым пунктам и объектам экономики нет.

Всего с начала пожароопасного периода в ХМАО потушили 133 ландшафтных возгорания площадью 21,7 тысячи гектаров и 216 лесных пожаров площадью 23,7 тысячи гектаров, а также пять лесных пожаров площадью 523,5 гектара на землях особо охраняемых природных территорий.

В ГУ МЧС ХМАО отметили, что на территории округа по условиям погоды, прогнозируется

третий класс пожарной опасности в Кондинском районе, Урае, Ханты-Мансийском районе и Ханты-Мансийске.

- В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и метеоусловиями, прогнозируется возникновение 3-8 очагов лесных пожаров (в том числе ландшафтных пожаров), по всем районам округа. - говорится в сообщении МЧС.

Причинами возгораний на природе могут быть: посещаемость лесов местным населением, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, палы травы в поймах рек, а также грозы.

Напомним, с 28 апреля на территории Югры действует особый противопожарный режим. С 25 мая установлен запрет на посещение лесов и въезд в лес на транспорте, в том числе для охоты и рыбалки.

В случае возгорания на природе необходимо сообщить по телефону специализированной диспетчерской службы Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00 или в службу экстренного реагирования 112.