В Нижневартовске завершают расселение пострадавшего после взрыва газа дома

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске завершается расселение жильцов дома по улице Мира, 6-А. Специалисты городской администрации ведут работу с жильцами домов, расположенных по улице Мира 4-А и 8-А. Основная часть жильцов аварийного дома 6-А решила получить возмещение стоимости квартиры деньгами. По всем заключенным с гражданами соглашениям оплата проведена полностью. Для тех, кто отказался от получения возмещения, администрация города приобретает квартиры. По нескольким квартирам продолжаются мероприятия по вступлению в наследство, учитывая, что в доме были погибшие. После этого решится вопрос о выплатах.

Управление по жилищной политике ДЖКХ администрации города уточняет, что собственники 43 квартир решили получить выкупную стоимость, из них 39 семьям уже перечислены деньги. 20 семей решили получить квартиры. Продолжается работа по квартирам, которые находятся в арках, примыкающих к домам 4-А и 8-А. С собственниками квартир уже заключены соглашения о выплате за передачу квартир в муниципальную собственность.

К сносу дома смогут приступить после того, как оставшиеся собственники определятся с вариантом решения жилищного вопроса.