В Югре планируют снимать индустриальное кино

Фото: Департамент культуры Югры

В Югре будут снимать индустриальное кино. Эту инициативу обсудили в рамках деловой программы Петербургского экономического форума. Там состоялась дискуссия «Герой за кадром: как снимать индустриальное кино?», которая собрала ведущих экспертов в области кинематографа и руководителей производственных предприятий.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Югры Елена Шумакова, генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, креативный продюсер «Свердловской киностудии» Евгений Григорьев, актер театра и кино, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и другие. На мероприятии обсудили различные аспекты съёмок индустриального кино, включая технологии и инфраструктуру, выбор локаций, подготовку сценариев, работу с актерами и многое другое.

По словам заместителя губернатора, в Югре планируется создание «технопарка» производственного кино. Елена Шумакова также подчеркнула, что создаваемые в Югре лаборатории обеспечат создание кинематографистами качественных сценариев, претендующих на государственную поддержку министерства культуры и грантовых фондов.

Участники дискуссии договорились о развитии кинематографа, которое будет способствовать гуманитарному диалогу, укреплению экономики регионов, а также суверенитета страны.