За сутки в Югре зарегистрировано 6 новых случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зафиксировано 270 137 случаев коронавируса, в том числе 6 новых случаев COVID-19 в 4 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 2; Нефтеюганске - 1; Нягани - 1; Югорске - 1; Ханты-Мансийском районе - 1.

На момент выявления у 6 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 6 случаях. За сутки на COVID обследовано 942 человека, всего прошли обследование 3 803 730. За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 18 человек, за весь период пандемии вылечились 267 386 югорчан.

Напомним, ранее мы писали о том, что на месторождении в Югре зарегистрирован первый в 2023 году случай опасной инфекции после укуса клеща.