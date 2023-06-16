В Югре байкеры подарили квадроцикл школьнику, передавшему деньги бойцам СВО

Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

Школьнику из Югры подарили квадроцикл, на который он копил собственные деньги, но решил передать все средства для нужд служащих в зоне СВО. Об этом мы писали ранее и сообщали, что для мальчика сюрприз, чтобы отблагодарить его за взрослый, мужской поступок.

12-летнем мальчик Юра Ванюхин из Барсово получил от сообщества байкеров Сургута и других неравнодушных югорчан квадроцикл, о котором он мечтал. На специально организованной встрече Юре вручили подарок, а также экипировку для безопасных поездок на нем.

Мальчик до сих пор не верит в то, что это все происходит на яву. В официальном телеграм-канале правительства Югры опубликовано видео счастливого и трогательного момента.