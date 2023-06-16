В Югре задержали мужчину за охоту на глухарей Фото: Татьяна Коркина

Югре возбуждено уголовное дело из-за охоты на глухарей. В полицию Нягани с заявлением о браконьерстве на территории зоны с ограничением охоты обратился сотрудник Октябрьского отдела Природнадзора. Полицейские в полутора километрах от автомобильной дороги «Нягань – Унъюган» задержали подозреваемого – 42-летнего жителя Нягани, сообщает УМВД России по ХМАО - Югре.

У мужчины нашли 2 туши глухаря, охотничье ружье и патроны к нему, а также пневматическое оружие. Охотник приехал в лес в период действия ограничений на охоту. Ущерб составил 60 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье за незаконную охоту.