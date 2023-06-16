Энергетики провели карьерные мероприятия для 600 студентов

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За три месяца энергетики провели профориентационные мероприятия в 14 профильных учебных заведениях Тюменской области, Югры и Ямала. Встречи прошли в рамках ежегодного проекта «День компании». О возможностях работы в системообразующей электросетевой компании узнали более 600 студентов, а семьдесят из них подали заявки на трудоустройство и прохождение стажировки.

Тюменский индустриальный, Сургутский и Нижневартовский государственные университеты традиционно стали партнерами проекта. В качестве спикеров выступили директора и главные инженеры филиалов «Россети Тюмень». Эксперты рассказали учащимся о программе стажировок и стипендиях, предусмотренных в компании для студентов колледжей и вузов.

Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков отметил, что трудоустройство молодых специалистов – один из приоритетов кадровой политики компании. «Интеграция электросетевого предприятия в образовательный процесс позволяет обеспечить приток наиболее талантливых и мотивированных работников, способных эффективно решать производственные задачи. В 2022 году работу в энергокомпании получили 45 выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений», – поделился руководитель.