На ПМЭФ прошла рабочая встреча губернатора Югры и Чрезвычайного и полномочного посла ОАЭ в России

Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с Чрезвычайным и полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммадом Ахмадом Аль-Джабером. Об этом рассказали в пресс-центре правительства Югры, отметив что встреча прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

Во встрече приняли участие заместитель директора фонда Росконгресс Елена Маринина и заместитель губернатора ХМАО Елена Шумакова. Губернатор Югры предложила ОАЭ стать страной-гостем фестиваля «Дух огня» и выразила готовность к сотрудничеству в различных областях, в том числе в культуре, туризме, в сфере цифровых технологий, кибербезопасности и кинематографе.

Мохаммад Ахмад Аль-Джабер, в свою очередь, поблагодарил за приглашение и подчеркнул интерес ОАЭ к расширению гуманитарных и экономических связей с регионами России, в том числе с ХМАО.