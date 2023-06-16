На месторождении в Югре зарегистрирован первый в 2023 году случай опасной инфекции после укуса клеща

Югра находится в природном очаге туляремии. Фото: Татьяна Коркина

На месторождении в Югре зарегистрирован первый случай опасной инфекции. В Нефтеюганском районе в городе Пыть-Яхе заболел мужчина, непривитый против туляремии. Пациент являлся рабочим на месторождениях. После укуса его клещом появились симптомы, которые дифференцированы с клещевым вирусным энцефалитом, болезнью Лайма. Определен круг контактных, проводится изучение иммунного статуса работников, находившихся в равных условиях заражения, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.

— В 2023 году Нефтеюганской окружной клинической больницей им.Яцкив запланирована иммунизация против туляремии 550 человек из числа профессионально-угрожаемых контингентов. План профилактических прививок выполнен на 100%, а план ревакцинации - на 53,1%. А в целом по Югре план иммунизации против туляремии на 08.06.2023 выполнен на 44,2%, — говорится в сообщении пресс-службы Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.

Отметим, Югра находится в природном очаге туляремии. Главными переносчиками опасной инфекции являются мелкие грызуны. На территории Югры основными хранителями инфекции в природе считаются водяная крыса, ондатра, мышевидные грызуны, хомяки. Возбудитель туляремии может длительное время сохраняться в иксодовых клещах.

Заразиться инфекцией можно прямым контактом, через воду или еду, укусы насекомых, при вдыхании зараженной пыли при обмолоте зерна и переборке овощей.