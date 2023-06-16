В Югре тушат 2 лесных пожара Фото: Юлия Кучеренко

По данным на утро 16 июня, в Югре проводятся работы по тушению 2 лесных пожаров на площади 50 га в Кондинском районе, один из которых локализован на площади 40 га. Ландшафтных пожаров в округе не зарегистрировано.

Департамент недропользования и природных ресурсов Югры сообщает, что сегодня тушением природных пожаров занимаются 24 работника Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов проводится ежедневно в постоянном режиме.

За прошедшие сутки в регионе потушили 3 ландшафтных пожара на площади 209 га и 7 лесных на площади 139,55 га. Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили: 133 ландшафтных пожара на площади 21 765,33 га, 216 лесных пожаров на площади 23 799,93 га и 5 возгораний в природных заповедниках на площади 523,5 га.

В случае возгорания на природе необходимо сообщить по телефону специализированной диспетчерской службы Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00 или в службу экстренного реагирования 112.