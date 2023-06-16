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НовостиПроисшествия16 июня 2023 5:55

В Урае во дворе дома водитель иномарки сбил школьницу на велосипеде

В результате ДТП ребенок получил травмы
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний. В Урае во дворе дома сбили юного велосипедиста.

По информации ГИБДД, 60-летний водитель «Toyota », выезжая из жилой зоны не предоставил преимущество в движении и сбил 11-летнюю девочку, которая ехала по ходу движения автомобиля. В результате ДТП ребенок получил травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали 9 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 170 водителей и 45 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.