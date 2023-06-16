Фото: телеграм-канал главы Радужного

В Радужном открыли купальный сезон. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Наталья Гулина.

- На протоке реки Аган оборудован пляж и установлен спасательный пост с необходимым оборудованием и снаряжением, организовано дежурство двух спасателей для предупреждения несчастных случаев - проинформировала горожан глава.

Фото: телеграм-канал главы Радужного

Городской пляж работает с 12:00 до 18:00 часов. На днях водолазы обследовали дно реки в районе пляжа на глубине 2-2,5 м на предмет очистки от мусора, в том числе принесенного течением. Но при этом предупредили, что дети на водоёмах могут находиться только под присмотром взрослых.

- Родители, проведите разъяснительную работу с детьми о правилах поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. От этого зависит жизнь ваших детей - предупредила Наталья Гулина.