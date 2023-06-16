В Югре 16 июня ожидается похолодание и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 16 июня ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 15-19 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8 °С, днем по южной половине округа потеплеет до +16, +21 °С, а по северной половине лишь до +8, +13 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, ночью без осадков, а днем кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6, +8 °С, днем +16, +18 °С.

Подробнее о погоде на сегодня можно посмотреть в инфографике МЧС.