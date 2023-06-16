Пожары в Югре: последние новости на 16 июня 2023 года Фото: Татьяна Коркина

В Югре вновь увеличилась площадь природных пожаров. Сейчас округ занимает 9 строчку в списке регионов по количеству и площади лесных пожаров. Большинство возгораний действует на площади 123,5 га и зафиксированы они в Кондинском районе, где недавно сняли режим ЧС. Еще один лесной пожар тушат в Советском районе на территории 3,9 га.

Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме. Как отметил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов, всего в ликвидации задействованы 73 работника и три единицы техники. План работы по авиации: десять самолётов на патрулирование и два вертолёта по обслуживанию пожаров. Угроз населённым пунктам и объектам экономики нет.

Специалисты считают, что предварительной причиной возгорания является грозовая активность, несоблюдение местным населением правил пожарной безопасности. По данным на утро 13 июня, в регионе не было зафиксировано природных пожаров, но за последние пару суток ситуация вновь ухудшилась.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 130 ландшафтных возгораний площадью 21,5 тысячи гектаров и 209 лесных пожаров площадью 23,6 тысячи гектаров, а также пять лесных пожаров площадью 523,5 гектара на землях особо охраняемых природных территорий.

Напомним, с 28 апреля на территории Югры действует особый противопожарный режим. С 25 мая установлен запрет на посещение лесов и въезд в лес на транспорте, в том числе для охоты и рыбалки.