Югра представила свои достижения в области креативных индустрий в рамках ПМЭФ

Фото: скриншот из видео/телеграм-канал правительства ХМАО

Югорчане представляют свои достижения в области креативных индустрий на международном фестивале народов Севера «Душа России» в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходит в рамках ПМЭФ с 14 по 17 июня на киностудии «Ленфильм». На фестивале пройдет свыше 14 выставок, 20 мастер-классов, 16 киносеансов. В день открытия гости посетили предпремьерный показ фильма «Югорские новеллы» режиссера Александра Авилова.

От Югры на площадках экономического форума представлены экспонаты Музея Природы и Человека, этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», Музея геологии, нефти и газа. Любой гость фестиваля может узнать о традициях народов ханты и манси, побывать в настоящем чуме, и даже создать собственный шедевр нефтью.

Во время открытия форума артисты КТЦ «Югра-Классик» выступили на главной сцене, покорив зрителей разнообразием репертуара и талантом. А еще гостей впечатлили авторские коллекции одежды дизайнера Елены Скакун, которые презентовал театр костюма.