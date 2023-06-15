Ханты-Мансийский округ стал лауреатом премии в сфере развития инфраструктуры «РОСИНФРА»

Фото: скриншот из видео/ телеграм-канал правительства ХМАО

Югра второй год подряд становится лауреатом премии в сфере развития инфраструктуры «РОСИНФРА» в номинации «Клиентоцентричный регион». Национальный центр государственно-частного партнерства на полях Петербургского международного экономического форума назвал лучшие проекты и наиболее активных участников в сфере развития инфраструктуры, удостоенных национальной премии. Премию вручили губернатору Югры Наталье Комаровой во время церемонии награждения.

После церемонии Наталья Комарова поделилась опытом эффективной работы в этом направлении во время питч-сессии «Как быстро запускать проекты, которые меняют качество жизни в городах?».

- Используя механизмы государственно-частного партнерства мы пытаемся снизить нагрузку на бюджетные инвестиции и дать возможность развиваться бизнесу одновременно. Первое важное правило — спрогнозировать, предвидеть, - рассказала глава Югры.

Она подчеркнула, что с 2012 года регион начал вводить элементы такого партнерства с частными инвесторами. Сейчас это федеральная практика - выкуп готовых объектов, которые необходимы для оказания услуг населению.