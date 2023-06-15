В кардиодиспансере Югры провели тренинг с участием эксперта из Индии

Фото: официальный телеграм окружного Кардиодиспансера

В Окружном кардиодиспансере провели обучающий тренинг с участием эксперта из Индии. Об этом сообщили в администрации Сургута.

- Специалисты познакомились с особенностями работы новой линейки антиаритмических устройств. В июне в учреждении планируют одними из первых в стране использовать кардиостимуляторы, которые производят в Индии для хирургического лечения брадиаритмий - говорится в сообщении.

При такой патологии у пациента отмечается замедление сердечного ритма. У таких людей часто возникает слабость, головокружение и даже потеря сознания. Кардиостимулятор контролирует и регулирует электрическую активность сердца.

Первую операцию врачи Кардиоцентра планируют провести уже в ближайшее время.