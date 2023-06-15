В Югре прогнозирую сильный ветер, порывы которого будут достигать 19 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Синоптики ХМАО прогнозируют 16 июня сильный ветер, порывы которого будут достигать 19 м/с. При усилении ветра югорчанам советуют убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна. А также держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и деревьев, чтобы избежать получения травм.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по телефону 112.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре сегодня, 15 июня прогнозировали дождь и сильный ветер.