Командир батальона «Югра» награжден Орденом Мужества

Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

Командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов награжден Орденом Мужества за выполнение боевых задач на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мужчину призвали в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации. За мужество и героизм, проявленные при выполнении задач спецоперации, он удостоен Ордена Мужества. Подполковник, ветеран войск специального назначения, обладатель крапового берета Дмитрий Аксенов в свои 47 лет имел боевой опыт на Кавказе, где командовал группой спецназа.

После службы Дмитрий активно поддерживал себя в форме, участвовал в патриотическом воспитании молодого поколения, руководил общественной организацией «Спецназовское братство Югры». Осенью 2022 года мужчина вошел в число мобилизованных от региона для выполнения боевых задач в рамках СВО.

- Приказом министра обороны Дмитрий Аксенов был назначен командиром легендарного батальона «Югра», в котором проходят службу в зоне СВО ребята из Ханты-Мансийского автономного округа. В состав батальона входят граждане Югры, заключившие контракт с Минобороны РФ - говорится в сообщении.