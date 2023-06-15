В Ханты-Мансийске трансформируют внутренний дворик Музея Природы и Человека

Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Хантоса»

Представители креативных сообществ, студенты, старшеклассники и просто активные жители Ханты-Мансийска могут принять участие в экспериментальной исследовательской мастерской. Они познакомятся с потенциальной территорией для благоустройства, а затем вместе с экспертами реализуют совместный общегородской проект. Заявки на участие можно отправить до 20 июня включительно. Регистрация проходит по ссылке.

В рамках проекта участники обустроят внутренний дворик Музея Природы и Человека, который находится по адресу ул. Мира, 11. В дальнейшем место станет новой площадкой для проведения выставок на открытом воздухе, кинолекториев, мастер-классов, активного досуга с детьми.

Встреча участников лаборатории пройдет 22 июня в 14:00 в конференц-зале музея – посвятят её разработке предложений и поиску сценариев использования имеющейся территории. Сам проект пройдет в три этапа и продлится до конца сентября. Первый стартует в формате соучаствующего проектирования по созданию креативного пространства на улице Мира. На втором – все идеи горожан рассмотрят опытные наставники и соберут в единую дизайн-концепцию. Затем эти творческие идеи войдут в основу для разработки проекта нового общественного пространства – места притяжения для жителей разных возрастов.

Проект реализуется при поддержке «Газпромнефть-Хантоса» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». В сентябре 2019 года благодаря проекту создали общественное пространство «Сад 61°69°» на улице Рознина, 105, а в 2022 году – пространство «Лента времени» около Государственной библиотеки Югры.

– Музей Природы и Человека является одним из старейших учреждений в Югре, хранящих историко-культурное и природное наследие автономного округа. Мы давно хотели создать в музее уличное современное пространство для горожан с возможностью организовывать выставки на свежем воздухе, проводить мастер-классы, концерты и другие тематические мероприятия. Очень рады, что в этом году наше пространство выбрали новой точкой трансформации, – отметил директор Музея Природы и Человека Глеб Чечевин.