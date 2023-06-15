Югорчанин лишился 5 миллионов рублей, пытаясь заработать на инвестициях Фото: Татьяна Коркина

В полицию Урая обратился 43-летний местный житель и рассказал, что обманным путем лишился больше 5 миллионов рублей. Он увидел видеоролик об увеличении дохода через инвестиции и заинтересовался предложением.

Мужчине позвонил брокер, пообещал помочь в вопросах инвестирования и увеличения дохода за небольшой процент от прибыли. Для начала начинающий инвестор перевел небольшую часть денег на продиктованный помощником номер телефона и установил приложение на свой телефон для связи с кураторами. Для получения большой прибыли, требовались более существенные вложения, поэтому мужчина взял кредит на сумму более 5 миллионов и вложил эти деньги.

Далее, он попытался забрать дивиденды от вложений, но ему удалось вывести только небольшую сумму, крупная часть осталась заблокированной. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело.