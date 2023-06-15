Энергетики направили более 5 млн рублей на ремонт подстанции в Югре

Фото: Вячеслав Шаркунов

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Нивагальская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. На выполнение работ энергокомпания направила более 5 млн рублей.

Энергообъект питает Лас-Еганское и Нивагальское месторождения, разработку которых ведет «ЛУКОЙЛ».

Специалисты выполнили капитальный ремонт основного оборудования питающего центра – силового трансформатора. В рамках работ на «сердце» подстанции установлен новый моторный привод устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН).

Также энергетики провели техобслуживание трех высоковольтных вводов 110 кВ и осуществили регенерацию трансформаторного масла.