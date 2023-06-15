Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

В Югре полицейские спасли увязших в болоте детей. В полицию Пыть-Яха позвонил 8-летний мальчик. Он рассказал от о том, что около одного из пригородных дачных кооперативов в болоте тонут его друзья. Через нескольких минут в район происшествия приехали сотрудники ДПС старший лейтенант полиции Фидан Садыков и старший сержант полиции Роман Миронов.

Они услышали доносящиеся из леса крики детей о помощи и поспешили к ним. Они увидели увязших в трясине двоих мальчиков, один из которых уже по пояс был в грязи. В это время их друг, вызвавший подмогу, стоял рядом.

Полицейские аккуратно подобрался, вытянул и помог выбраться на берег сначала одному ребёнку, а затем вместе со своим напарником вытащил из болота второго мальчишку.

Спасённых детей передали медикам, однако помощь врачей им не понадобилась. До приезда родителей, юные товарищи грелись в служебном автомобиле ДПС и рассказали, как всё произошло.

Оказалось, что ребята шли в гости к одному из ребят, а путь решили сократить через узкую тропинку, которую сильно размыло после дождя. Мальчишка пытаясь перепрыгнуть образовавшуюся лужу, один из детей поскользнулся и провалился в болото, а второй, стараясь его спасти, также увяз. Третий, самый маленький из них, не растерялся и позвонил в полицию.