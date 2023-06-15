В Югре ищут мужчину со шрамом на позвоночнике

Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре

В Югре ищут жителя Сургута Владислава Миронова, который в последний раз выходил на связь с родственниками 3 апреля 2023 года.

- В производстве следственного отдела по городу Сургуту следственного управления СК России по ХМАО – Югре находится материал проверки по факту безвестного исчезновения Миронова Владислава Юрьевича 1981 года рождения - говорится в сообщении СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

В последний раз мужчина находился в товариществе собственников недвижимости «Крылья Сургута». До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно, при этом родственникам он не сообщал о своих планах сменить место жительства или длительно отсутствовать.

На вид мужчине 40-45 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, славянской внешности, глаза карие, лицо овальной формы, нос средний, короткая стрижка, тонкие губы. В момент исчезновения он был одет в спортивный костюм и бейсболку темного цвета. В области позвоночника у югорчанина есть операционный шрам.

- Если вам известно местонахождение Миронова Владислава Юрьевича или обстоятельства его исчезновения, просим связаться со следователями следственного отдела по городу Сургут по телефонам 8 (3462) 35-37-05, 35-36-94, либо с дежурным следователем следственного управления по круглосуточному телефону: 8-950-502-74-52 или направить информацию через официальный аккаунт следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/suskhmao - отметили следователи.