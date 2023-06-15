В Югре выявлено 6 новых случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре 270 131 случай коронавируса. За сутки зафиксировано 6 новых случаев COVID-19 в 4 муниципалитетах, а именно: в Нижневартовске - 1; Нягани - 1; Советском районе - 1; Кондинском районе - 3.

На момент выявления у 5 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 человека зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 6 случаях. За сутки на COVID обследовано 725 человек, всего прошли обследование 3 802 788.

За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 18 человек, за весь период пандемии вылечились 267 386 югорчан.