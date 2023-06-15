Качественное дистанционное образование в УрФО обеспечивают облачные технологии

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Образовательные учреждения УрФО все чаще используют виртуальную инфраструктуру для развитияя дистанционных программ обучения. Институт развития образования Свердловской области одним из первых внедрил сервис в ежедневную работу. Облачная инфраструктура МегаФона уже доступна преподавателям, слушателям и сотрудникам учреждения.

Качественную дистанционную работу в институте обеспечивают специализированные информационные системы, разработанные с учетом специфики плановой нагрузки и сезонных всплесков. Инфраструктура полностью безопасна и адаптирована для организации и обмена информацией между обучающимися и преподавателями на одной площадке. Кроме того, есть возможность обмена и оптимизации учебных и рабочих процессов, а также масштабирования виртуальной инфраструктуры без дополнительных вложений.

Виртуальные серверы обеспечивают доступ ко всей необходимой для дистанционного обучения информации. Файлы хранятся через интеграцию с объектным хранилищем S3, а базы данных поддерживаются по сервисной модели.

Директор по облачным и инфраструктурным решениям Александр Осипов пояснил, что компания полностью закрывает вопросы соблюдения требований информационной безопасности в облачной среде, а в случае необходимости дает дополнительную защиту.

По словам экспертов, облачная экосистема, реализованная на базе российского ПО, включает в себя решения в формате частных и гибридных облаков, вычислительные ресурсы IaaS, сервисы SaaS, в том числе офисные инструменты и отечественные ОС.