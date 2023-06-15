Югра будет сотрудничать с Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина

Фото: скриншот из видео пресс-центра правительства ХМАО

Наталья Комарова подписала план мероприятий по использованию информационного потенциала Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина в Югре на 2023-2025 годы.

- Важные направления сотрудничества с Президентской библиотекой — образовательные и просветительские. Наши партнёрские отношения развиваются очень динамично: на прошедшем в начале июня в Югре международном IT-форуме мы рассмотрели несколько совместных проектов, - подчеркнула Наталья Комарова по итогам подписания соглашения.

Соглашение о сотрудничестве подписано на Петербургском международном экономическом форуме. В качестве примера совместной работы может стать проект по созданию образовательного и просветительского контента о 100-летней истории Югры, цель которого — продвижение исторических данных об Югре как о регионе-труженике.

- Югра - первый регион, с которым мы подписали план совместных мероприятий по использованию информационно-образовательного потенциала Президентской библиотеки. Уверен, что впереди у нас много новых значимых проектов - подчеркнул генеральный директор Президентской библиотеки Юрий Носов.