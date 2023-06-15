Прокуратура проверит информацию о некачественной помощи детям в поликлинике Сургута Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура проверяет информацию о некачественном оказании медицинских услуг несовершеннолетним в Сургуте. В СМИ появилась информация о некачественном оказании медицинской помощи детям, нехватке медицинского персонала в БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая больница». Прокуратура решила проверить медицинское учреждение.

- В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана правовая оценка соблюдению медицинским учреждением требований законодательства о здравоохранении при оказании несовершеннолетним помощи - говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.