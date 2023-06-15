В Югре 15 июня действует 1 ландшафтный и 7 лесных пожаров

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В Югре 15 июня тушат 1 ландшафтный пожар на площади 50 га в Кондинском районе, 7 лесных пожаров на площади 127,4 га, в том числе 6 лесных пожаров на общей площади 123,5 га в Кондинском районе, 5 из которых локализованы на площади 115,5 га и 1 лесной пожар на площади 3,9 га в Советском районе.

По информации Депнедра и природных ресурсов Югры, пожары сегодня тушат 85 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.

За прошедшие сутки в регионе потушили 3 лесных пожара на площади 79,78 га. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 130 ландшафтных пожаров на площади 21 556,33 га; 209 лесных пожаров на площади 23 656,39 га; 5 возгораний в природных заповедниках на площади 523,5 га.

Напомним, с 28 апреля на территории Югры действует особый противопожарный режим. С 25 мая установлен запрет на посещение лесов и въезд в лес на транспорте, в том числе для охоты и рыбалки.