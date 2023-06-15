В Югре 20-летний велосипедист пострадал после ДТП с автомобилем

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре в ДТП пострадал велосипедист. Авария произошла в Нижневартовске, когда 20-летний велосипедист получил травмы после столкновения с автомобилем. По информации ГИБДД, водитель в нарушение ПДД покинул место происшествия, а пострадавший парень сам обратился в медицинское учреждение.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержали 8 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения наказано 150 водителей и 54 - за нарушение правил перевозки детей.

ГИБДД призывает всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.