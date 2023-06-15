В Югре 15 июня ожидается дождь и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 15 июня синоптики обещают переменную облачность. В отдельных районах кратковременный дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с, днем усилится до 15-18 м/с. Ночью столбик термометра покажет +5, +10 °С, а днем +12, +17 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8 ,+10 °С, днем потеплеет до +14, +16 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день на Руси собирались с утра за околицей, а потом ходили толпой по улицам и пели песни, которые посвящали парам, сочетавшимся браком в этом году. Молодые же угощали взрослых людей вином, а детей одаривали деньгами или конфетами. Вечером молодежь собиралась на игрища. Девицы водили хороводы и плели венки из вьюна - на счастье, на суженых. Как говорили, «плели мыслями свое будущее». Молодцы бились на кулаках и боролись один на один.