Пожары в Югре: последние новости на 15 июня 2023 года

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В ХМАО спустя двое суток без природных пожаров вновь зафиксированы возгорания, причем все они действуют в Кондинском районе. Так, по последним данным ФБУ «Авиалесоохрана», сейчас в регионе действует шесть очагов на площади 51 га. Кроме того, проводятся работы по тушению 1 ландшафтного пожара на площади 3 га.

Напомним, что последние несколько суток власти заявляли об отсутствии лесных пожаров в регионе. На сегодня ХМАО занимает 12 строчку в списке регионов по количеству и площади лесных пожаров.

Сейчас в регионе тушат пожары 125 человек, в том числе: 30 работников АУ «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов»; 20 работников ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов»; 25 работников ГАУ Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр»; 50 работников АУ Республики Бурятия «Забайкальская база авиационной охраны лесов» на территории ООПТ в ГПЗ «Юганский».

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали: 130 ландшафтных пожаров на площади 21 556,33 га; 206 лесных пожаров на площади 23 576,61га; 5 возгораний в природных заповедниках на площади 523,5 га.

Напомним, с 28 апреля на территории Югры действует особый противопожарный режим. С 25 мая установлен запрет на посещение лесов и въезд в лес на транспорте, в том числе для охоты и рыбалки.