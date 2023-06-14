Вокальный ансамбль из Сургута прошел в финал Всероссийского конкурса «Битва хоров!»

Фото: администрация Сургута

Вокальный ансамбль «Альтус» Городского культурного центра Сургута прошел в финал Всероссийского конкурса «Битва хоров!». Об этом сообщили в городской администрации.

- Весной этого года 1,5 тысячи хоровых коллективов боролись за возможность выступить в полуфинале Всероссийского конкурса «Битва хоров!» на Красной площади. По итогам творческого конкурса коллектив Городского культурного центра вошел в топ-30 и был приглашен в Москву для участия в полуфинале проекта - говорится в сообщении.

Кстати, 12 июня на Красной площади состоялся концерт «Россия – страна Первых», на котором коллектив исполнил песню «Счастье». Талант юных артистов, задор и желание подарить зрителям отличное настроение стали гарантией прекрасного выступления на главной концертной площадке страны. После объявления результатов конкурса хор финалистов «Битвы хоров!» исполнил Государственный гимн страны.