Житель Мегиона украл у знакомого сварочный аппарат, шлифовальную машинку и шуруповерт Фото: Юлия Кучеренко

Житель Мегиона украл с дачи дорогостоящие электроинструменты знакомого вартовчанина.

В числе украденного оказались: сварочный аппарат, угловая шлифовальная машинка, шуруповерт и другая техника. Владелец инструментов обратился в полицию и тогда 37-летнего подозреваемого в краже задержали.

Мужчина не стал отрицать и рассказал, что решился на воровство ради денег. Он знал, что у знакомого на даче находятся дорогие инструменты. Убедившись, что хозяин отсутствует, он перелез через забор и сорвал навесной замок, с находившегося на территории гаража. Часть краденного он продал знакомым за 9 тысяч рублей, хотя ущерб превысил 75 тысяч рублей.

За кражу югорчанину грозит до 5 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело, уже судимый ранее северянин находится под подпиской о невыезде.