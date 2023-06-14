С 21 июня запускаются рейсы между Нижневартовском и Няганью

UTair будет летать между Нижневартовском и Няганью Фото: Юлия Кучеренко

Авиакомпания UTair запустила рейсы между Нижневартовском и Няганью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

- В расписании аэропорта Нижневартовска появился новый рейс авиакомпании «UTair». С 21 июня перевозчик начнет полеты между Нижневартовском и Няганью. Планируется, что выполнять их будут до конца октября - говорится в сообщении.

Улететь туда и обратно можно будет по средам. Вылет из Нижневартовска в 8 часов 50 минут, а из Нягани - в 13 часов 50 минут. Рейсы выполняются на самолетах ATR-72. Путь займет около 1 часа 45 минут.

По словам президента компании перевозчика Олега Семенова, рейсы внутри региона являются льготными - их стоимость может быть меньше, чем на автобусы.

Кстати купить билеты можно уже сейчас на сайте авиакомпании и в авиакассах.