В Югре выявили бешенство у собак

Фото: Ветслужба Югры

Окружной Природнадзор со ссылкой на Ветслужбу Югры предупредил жителей, что в поселке Луговском Ханты-Мансийского района и в СОТ «Геолог» города Ханты-Мансийска обнаружили очаги бешенства у собак.

Специалисты напомнили, что бешенство является острым инфекционным заболеванием человека и животных, при котором поражается центральная нервная система.

Вирусы передаются человеку при укусах со слюной или через раны на коже, куда попала слюна больного животного. Поражение центральной нервной системы неизбежно приводит к смерти больного. Особо опасными являются укусы в голову, шею и кисти рук. При укусах в голову и шею заболевание протекает с коротким инкубационным периодом и особенно бурно.

Югорчан, которые могли пострадать от укусов животных должны незамедлительно обратиться за помощью в больницу. А пока Ветслужба Югры проводит вакцинацию домашних и сельскохозяйственных животных, чтобы предотвратить распространение опасного заболевания.