Делегация ХМАО принимает участие в мероприятиях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге

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Делегация ХМАО принимает участие в мероприятиях XXVI Петербургского международного экономического форума, который проходит с 14 по 17 июня. В состав делегации вошли первый заместитель главы региона Алексей Охлопков, заместители губернатора Алексей Забозлаев и Елена Шумакова, директор департамента пространственного развития Виктория Семёнова, директор департамента культуры Артур Латыпов, генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев, уполномоченный по защите прав предпринимателей Ирина Каск, президент союза «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа» Раиса Журавлёва. Возглавляет делегацию губернатор Югры Наталья Комарова.

Делегация примет участие в дискуссионных площадках, обменяется опытом, а также проведет рабочие встречи с ключевыми партнёрами региона. Кроме того, во время форума будет подписано несколько соглашений о сотрудничестве.

Так, Наталья Комарова поучаствует в нескольких дискуссиях и представит опыт Югра на сессиях «Человек благополучный — главная цель социальной политики и основной ресурс развития страны» и «Битва за инвестиции и битва инвестиций: государственные vs. частные», питч-сессии национального центра ГЧП «Как быстро запускать проекты, которые меняют качество жизни в городах?».

Кроме того, опыт региона представят на площадках «Инвестиционный потенциал креативных индустрий в России», «Герой за кадром: как снимать индустриальное кино?» и «Фокус на креатив: новые источники инвестиций в творческие индустрии», где спикером будет заместитель губернатора Югры Елена Шумакова.