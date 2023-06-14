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НовостиПроисшествия14 июня 2023 10:36

Жительница Нижневартовска перевела мошенникам деньги, испугавшись, что на ее имя возьмут кредит

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
Жительница Нижневартовска перевела мошенникам деньги, испугавшись, что на ее имя возьмут кредит

Жительница Нижневартовска перевела мошенникам деньги, испугавшись, что на ее имя возьмут кредит

Фото: Татьяна Коркина

Жительница Нижневартовска перевела мошенникам 145 тысяч рублей и обратилась с заявлением в полицию.

Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником кредитного учреждения и предупредил, что кто-то оформил на нее кредит и пытался перевести деньги. Звонивший посоветовал югорчанке оформить зеркальный кредит, чтобы прошлые автоматически аннулировались. Доверившись аферисту, вартовчанка установила на своем телефоне приложение удаленного доступа и передала коды преступников. Таким образом она лишилась денег.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские предупреждают жителей региона соблюдать осторожность и призывают не доверять незнакомцам.