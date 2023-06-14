Жительница Нижневартовска перевела мошенникам деньги, испугавшись, что на ее имя возьмут кредит Фото: Татьяна Коркина

Жительница Нижневартовска перевела мошенникам 145 тысяч рублей и обратилась с заявлением в полицию.

Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником кредитного учреждения и предупредил, что кто-то оформил на нее кредит и пытался перевести деньги. Звонивший посоветовал югорчанке оформить зеркальный кредит, чтобы прошлые автоматически аннулировались. Доверившись аферисту, вартовчанка установила на своем телефоне приложение удаленного доступа и передала коды преступников. Таким образом она лишилась денег.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские предупреждают жителей региона соблюдать осторожность и призывают не доверять незнакомцам.