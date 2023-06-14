В ХМАО в реке нашли тело 65-летнего жителя деревни Щекурья

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

В Березовском районе в реке обнаружили тело 65-летнего жителя деревни Щекурья. Расследование его гибели занимаются следственные органы. Силовики подметили, что при визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не выявлено, но точная причина станет известно после экспертизы.

- 13 июня 2023 поступило сообщение о том, что в пятистах метрах от д. Щекурья Березовского района в реке обнаружено тело 65-летнего жителя деревни, а также его моторная лодка. По данному факту Березовским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка. В ходе проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза, а также другие проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего - говорится в сообщении СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

В ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре отметили, что рыбака и его лодку нашли в 6 км от с. Саранпауля. Сотрудники учреждения говорят, что это уже 6 происшествие с маломерным судном с начала сезона и призывают жителей региона соблюдать правила безопасности.