В Югре снова зарегистрирован 1 ландшафтный и 6 лесных пожаров Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня в Югре проводятся работы по тушению 1 ландшафтного пожара на площади 3 га в Кондинском районе и 6 лесных пожаров на площади 51 га в Кондинском районе, один из которых на площади 2 га локализован.

В департаменте недропользования и природных ресурсов Югры отметили, что к тушению пожаров привлечены работники Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов проводится в постоянном режиме.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 130 ландшафтных пожаров на площади 21 556,33 га, 206 лесных пожаров на площади 23 576,61га и 5 возгораний в природных заповедниках на площади 523,5 га.

С 28 апреля на территории ХМАО действует особый противопожарный режим, а с 25 мая запрещен въезд в лес на транспорте.